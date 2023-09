Voss-Tecklenburg: Zukunft von Bundetrainerin wohl offen

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird womöglich auch auf der Position der Bundestrainerin einen Wechsel vornehmen.

Die Zukunft der aktuell krank gemeldeten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sei "offen", berichtete die "Bild"-Zeitung.

Die 55-Jährige war mit der deutschen Nationalmannschaft nach der Vize-Europameisterschaft im vergangenen Jahr bei der WM im Sommer völlig überraschend bereits in der Vorrunde gescheitert.

Bei den Länderspielen in der Nations League am 22. September gegen Dänemark in Viborg und am 26. September in Bochum gegen Island wird sie von ihrer Assistentin Britta Carlsson vertreten.

Und danach? "Die WM in Australien hat Martina sehr mitgenommen", sagte ihr Mann Hermann Tecklenburg der "Bild"-Zeitung und ergänzte: "Sie ist schon krank aus Australien wiedergekommen, sie war mental und körperlich angeschlagen."