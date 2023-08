Anzeige

Bei der Frauen-WM 2023 trifft Deutschland im letzten Gruppenspiel auf Südkorea. Die Partie am Donnerstag, 3. August, heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

UPDATE, 3. August, 12:50 Uhr: Deutschland gleicht gegen Südkorea kurz vor der Halbzeit aus

Hier geht's zum Liveticker

Mit einem durchaus überraschenden 1:1 geht es im Duell zwischen Südkorea und Deutschland in die Kabinen. Die Asiatinnen zeigen hier wirklich eine sehr gute Leistung und legten einen furiosen Start hin. In der dritten Minute konnte Merle Frohms in Zusammenarbeit mit dem Außenpfosten noch gerade eben den Rückstand verhindern.

Allerdings war auch die 28-jährige Torhüterin kurz darauf gegen So-hyun Cho (6.) komplett machtlos. Im weiteren Spielverlauf konnte das Team von Colin Bell offensiv zwar nicht mehr viele Akzente setzen, aber durch ihre gut organisierte Defensive konnten sie den Vorsprung lange verteidigen und Deutschland vor einige Probleme stellen. Kurz vor der Pause gelang immer der wieder anlaufenden DFB-Auswahl doch noch der so Ausgleich, der aktuell für das Weiterkommen reichen würde.

UPDATE, 3. August, 11:00 Uhr: Deutschland vs. Südkorea - die Aufstellungen sind da

Deutschland: Frohms - Huth, Hendrich, Hegering, Hagel - Oberdorf, Däbritz, Brand, Bühl - Popp, Schüller