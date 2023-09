Fall Rubiales: Ermittlungen auch gegen Ex-Trainer Vilda

Anzeige

In Fall Rubiales haben die spanischen Behörden auch Ermittlungen gegen den umstrittenen Weltmeistertrainer Jorge Vilda eingeleitet. Wie aus Gerichtsdokumenten vom Mittwoch hervorgeht, wurden der mittlerweile entlassene Vilda und zwei weitere Personen als "Verdächtige" vorgeladen. Sie sollen am 10. Oktober vor dem Untersuchungsrichter Francisco de Jorge erscheinen, heißt es in einer Erklärung des spanischen Gerichts Audiencia National.

Welcher Verdacht gegen Vilda vorliegt, wurde nicht genauer erläutert. Bei den beiden weiteren Personen handelt es sich um Albert Luque, Direktor der Herren-Nationalmannschaft, und Ruben Rivera, Marketingdirektor des spanischen Fußballverbands (RFEF).

Der ehemalige Verbandsboss Luis Rubiales ist wegen sexueller Nötigung angeklagt, nachdem er bei der Siegerehrung nach dem Finalsieg der spanischen Fußballerinnen gegen England am 20. August die Mittelfeldspielerin Jenni Hermoso auf den Mund geküsst hatte. Rubiales wird am 15. September erstmals vor Gericht erscheinen.