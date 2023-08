Anzeige

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft scheitert bei der WM schon in der Vorrunde. Ein 1:1 gegen Südkorea reicht nicht zum Weiterkommen. Die Reaktionen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kommentierte das Aus unter anderem mit einem möglichen Seitenhieb gegen den FC Bayern München.

Dabei ging es um einen Streit vor der WM-Endrunde, als der deutsche Frauenfußball-Meister diverse Nationalspielerinnen erst verspätet abstellte. So durften Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann und Carolin Simon auf Anweisung des FC Bayern erst verspätet ins DFB-Quartier zur Vorbereitung auf die WM reisen. Dies sorgte schon vor Turnierbeginn für Kritik.

"Wir hatten ein paar Widerstände zu überwinden. Ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, weil ich es nicht als Ausrede benutzen will. Ob wir jetzt Verletzungen haben oder in der Vorbereitung auch vielleicht sehr sehr viel Rücksicht genommen haben auf bestimmte Situationen", sagte Voss-Tecklenburg: "Am Ende ist es eine Gemeinschaftlichkeit, über die wir uns auch sicherlich alle unterhalten müssen in der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Das werden wir tun."

Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin): "Wir haben zweimal ein Ergebnis erzielt, das nicht ausreicht. Dem müssen wir uns stellen - und das in erster Linie in meiner Person. Ich stelle mich jetzt in erster Linie vor die Mannschaft. Ich stehe dazu, dass wir das nicht geschafft haben weiterzukommen, aber gebe mir die Möglichkeit, nicht vorschnell etwas zu sagen. Ich brauche das auch, um das verarbeiten zu können.""

Alexandra Popp (Kapitänin): "Das ist noch gar nicht zu greifen. Ich kann nicht verstehen, was hier gerade abgeht. Es ist unmöglich, das sofort zu analysieren. Es war über die drei Spiele holprig. Das war nicht unser Anspruch."

Lena Oberdorf (Mittelfeld): "Es ist ein bisschen surreal. Ich glaube, wir müssen es einfach jetzt noch einmal hinterfragen, ob das von uns als Einzelspielerin auch genug war."