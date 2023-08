Anzeige

Südkoreas Nationaltrainer wuchs fußballerisch in Deutschland auf. Nun könnte er ausgerechnet seiner alten Heimat einen Strich durch die Rechnung machen.

Colin Bell kennt die DFB-Frauen wohl so gut wie kein anderer Gegner bei dieser WM. Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte der 61 Jahre alte Brite mit der wilden Föhnfrisur in Deutschland - erst als Spieler, dann als Trainer.

Mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) feierte er 2015 den Champions-League-Titel und damit den größten Erfolg seiner Karriere, nun könnte er seine ehemaligen Schützlinge ins Tal der Tränen stürzen - und ein deutsches Trauma wiederholen.

"Natürlich bin ich Engländer, aber mein Fußballleben war überwiegend in Deutschland. Über die Jahre habe ich mir vieles abgeschaut", hatte der Südkorea-Coach vor der WM im SID-Interview gesagt.

Im abschließenden Gruppenspiel gegen die DFB-Frauen am Donnerstag (ab 12.00 Uhr im ran-Liveticker) haben die noch punktlosen Asiatinnen zwar selbst kaum noch Chancen auf den Achtelfinal-Einzug, würden mit einem Sieg aber das nächste blamable Vorrundenaus einer deutschen Auswahl besiegeln. Und es wäre wieder Südkorea - wie schon 2018 bei der Männer-WM in Russland, damals durch zwei späte Tore in der Nachspielzeit.