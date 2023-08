Mitfavorit Niederlande feierte im Parallelspiel einen 7:0 (5:0)-Rekordsieg gegen den schon vor der Partie ausgeschiedenen WM-Neuling Vietnam und wurde so Gruppensieger.

Nur der eigene Torpfosten verhinderte in der Nachspielzeit das historische erste Vorrundenaus.

Erfolgreiches Zittern beim Titelverteidiger, Durchmarsch des Europameisters: Die Favoriten USA und England jagen bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland weiter den Titel.

Auf die USA wartet nun in der K.o.-Runde voraussichtlich mit den Schwedinnen eine Hammer-Aufgabe. Dort muss für das US-Team eine deutliche Leistungssteigerung her, soll der Traum vom dritten WM-Triumph in Folge weiterleben.

In der Nachspielzeit verpasste Portugals Ana Capeta die Sensation, ihr Abschluss nach schnellem Konter (90.+1) landete am Pfosten.

Auch die Einwechslung von Superstar Megan Rapinoe in der 61. Minute änderte nichts am Status quo des zerfahrenen Mittelfeld-Geplänkels aufseiten der USA.

Für Außenseiter Vietnam endete die erste WM mit null Punkten und 0:12 Toren. Die Niederlande trifft im Achtelfinale am Sonntag (4.00 Uhr MEZ) auf den Zweiten der Gruppe G, Kandidaten sind Italien, Südafrika und Argentinien.

In Dunedin sorgten die ehemalige Duisburgerin Lieke Martens (8.), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts (18.), die einst für Bayern München und den VfL Wolfsburg aktive Jill Roord (23.) und Danielle van de Donk (45.) schon zur Pause für klare Verhältnisse für die Niederländerinnen. Erneut Brugts (57.) und Roord (83.) legten nach.

Nigeria wartet auf England

Die Engländerinnen treffen am Montag (9.30 Uhr MEZ) auf Nigeria. Alessia Russo (4.), Lauren Hemp (26.), Lauren James (41., 66.), EM-Heldin Chloe Kelly (77.) und Rachel Daly (84.) trafen im Coopers Stadium von Adelaide in Abwesenheit der verletzten Taktgeberin Keira Walsh. Nach einem Handspiel von Lucy Bronze erzielte Wang Shuang (57.) den chinesischen Ehrentreffer per Elfmeter.

Für Dänemark geht es ebenfalls am Montag (12.30 Uhr MEZ) gegen den furios aufspielenden Co-Gastgeber Australien. In Perth entschieden die von FC Chelsea nach München gewechselte Harder mit einem Handelfmeter (21.) sowie Sanne Troelsgaard per Konter (90.+10) das Spiel. Haiti schied ebenfalls ohne eigenes Tor aus.