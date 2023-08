Kolumbiens Caicedo vor Gruppenfinale "100 Prozent" fit

Anzeige

Kolumbiens "Wunderkind" Linda Caicedo, Torschützin beim 2:1-Sieg gegen Deutschland in der Vorrunde der Fußball-WM in Australien und Neuseeland, hat sich vor dem Gruppenfinale gegen Marokko einsatzbereit gemeldet. "Sie hat sich einer Untersuchung unterzogen und Sie können sicher sein, dass sie bei 100 Prozent ist", sagte Kolumbiens Trainer Nelson Abadia am Mittwoch Reportern in Perth.

Caicedo war am vergangenen Donnerstag während einer lockeren Trainingseinheit zu Boden gegangen und hatte sich dabei an die Brust gefasst, konnte das Training anschließend aber fortsetzen. Während der Partie gegen das DFB-Team am Sonntag schien die 18-Jährige zudem mit Atemproblemen zu kämpfen zu haben.

Am Mittwoch nun also die Entwarnung: "Wir achten immer auf die Gesundheit der Spieler. Linda muss das Gefühl haben, dass es ihr gut geht - und das hat sie auch", sagte Abadia. Kolumbien reicht nach den Siegen über Südkorea (2:0) und Deutschland am Donnerstag gegen Marokko bereits ein Remis, um als Gruppensieger ins Achtelfinale einzuziehen.

Darauf will der Trainer sich jedoch nicht verlassen: "Wenn du auf Unentschieden spielst, verlierst du am Ende sogar wahrscheinlich." Deutschland hätte nur bei einer Niederlage Kolumbiens und einem gleichzeitigen Sieg gegen Südkorea noch die Chance auf den Gruppensieg. Für das Erreichen des Achtelfinals genügt dem Team von Martina Voss-Tecklenburg dagegen bereits der Sieg.