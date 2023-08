Lob für Oberdorf: "Eine der Weltbesten im Mittelfeld"

Anzeige

Großes Lob für Lena Oberdorf: Melanie Leupolz hat vor dem WM-Gruppenfinale der deutschen Fußballerinnen von den Qualitäten ihrer Mittelfeld-Konkurrentin geschwärmt. Die 21-Jährige sei "auf jeden Fall eine der weltbesten Mittelfeldspielerinnen", sagte Leupolz vor der Partie am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) gegen Südkorea. Oberdorf bringe "unheimliche Wucht und eine Präsenz mit, die der Mannschaft immer hilft".

In Australien und Neuseeland bestreitet Oberdorf ihr drittes großes Turnier, schon 2019 war sie im Alter von 17 Jahren bei der WM in Frankreich dabei. "In den letzten vier Jahren hat sie sich enorm entwickelt und Erfahrung gesammelt", sagte Leupolz und hob vor allem das Champions-League-Finale hervor, das Oberdorf mit dem VfL Wolfsburg in diesem Jahr gegen den FC Barcelona verloren hatte (2:3): "Das prägt eine junge Spielerin."

Im ersten WM-Spiel gegen Marokko (6:0) hatte Oberdorf noch angeschlagen gefehlt, Leupolz vertrat sie im Mittelfeld. Gegen Kolumbien stand die Abräumerin wieder in der Startelf. Oberdorf habe "ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht", lobte Leupolz. Zudem habe sie den Foulelfmeter kurz vor dem Ende herausgeholt und damit "auch einige Akzente nach vorne" gesetzt.

Oberdorf müsse nur "vielleicht manchmal aufpassen, dass sie nicht so viele Gelbe Karten bekommt", sagte Leupolz mit einem Augenzwinkern.