DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat mittlerweile auch Probleme mit ihrer Pop(p)ularität. "Einige Menschen haben keine Hemmungen mehr. Das nervt! Dann gehe ich auch mal weg", berichtete die Fußballerin des Jahres im Interview mit dem "Kicker".

"Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich ein Gegenstand bin. Ein 'Danke' oder 'Bitte' gebe es kaum noch. Das stimme Popp traurig.

Im letzten halben Jahr sei sie daher nach Spielen seltener zu den Zuschauern gegangen: "Es tut mir auch leid, aber bevor ich mich schlecht verhalte, gehe ich lieber rein."

Sie könne mittlerweile sogar die Männer verstehen, dass sie sich schützen wollen - was von den Menschen dann als Arroganz ausgelegt wird. So weit bin ich nicht, so weit will ich auch nicht kommen.