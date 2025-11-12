In den beiden verbliebenen Spielen gegen Luxemburg und die Slowakei will Deutschland die WM-Qualifikation perfekt machen. Derweil laufen die Planungen für das Länderspieljahr 2026 im Hintergrund auf Hochtouren. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein klares Ziel: Das direkte Ticket für die WM 2026 buchen. Dafür braucht das DFB-Team im Idealfall zwei Siege in der Qualifikation in Luxemburg (14. November) und im Duell mit der Slowakei (17. November) in Leipzig. Das Vertrauen in die Stärke der eigenen Mannschaft ist groß. Auch deshalb wird im Hintergrund schon fleißig am Fahrplan für das kommende Jahr geschnitzt. ran zeigt die wichtigsten Termine und Überlegungen: WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei am 17. November live auf Joyn

DFB-Team: Die geplanten Testspiele vor der WM Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit seiner Mannschaft nach der angepeilten WM-Qualifikation noch fünfmal vor Turnierbeginn auf dem Rasen stehen. Zwei Testspiele sind bereits jetzt terminiert. Am 30. März 2026 trifft Deutschland in Stuttgart auf die Elfenbeinküste - sofern nicht noch die Playoffs der WM-Quali dazwischenkommen, die zwischen dem 23. und 31. März stattfinden. Der DFB müsste teilnehmen, wenn der Gruppensieg noch verspielt wird. Unabhängig davon ist das schon festgelegte Duell mit Finnland in Mainz am 31. Mai. Darüber hinaus soll es nach Informationen der "Sport Bild" ein noch nicht endgültig terminiertes Spiel gegen die Schweiz in Basel und ein weiteres Auswärtsspiel geben. Unmittelbar vor WM-Start wartet dann schon in Nordamerika ein echter Hammer auf die DFB-Elf. Der letzte Test soll gegen Gastgeber USA absolviert werden. Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet dann vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.

DFB-Team: Die Suche nach dem WM-Quartier "Natürlich müssen wir uns erstmal qualifizieren, trotzdem müssen wir vorbereitet sein", sagte der Bundestrainer vor einem Monat und gab einen Einblick in die Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft. Besonders wichtig ist die Suche nach dem richtigen Quartier. "Wir wissen noch nicht, wo wir spielen. Wir müssen uns verschiedene Regionen anschauen", erläuterte er. Klarheit herrscht - den Gruppensieg vorausgesetzt - nach der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington D.C. Trotzdem unternahm Nagelsmann schon im Oktober eine US-Tour, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Nach der Auslosung ist eine weitere Reise - dann bei Bedarf auch in die weiteren Gastgeberländer Mexiko und Kanada - geplant.

Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vor dem DFB-Debüt 1 / 24 © Getty Images/imago Said El Mala und Co.: Die wenigsten Bundesliga-Spiele vorm DFB-Debüt

Kölns Shootingstar Said El Mala (li.) wurde für die DFB-Länderspiele im November 2025 erstmals zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Der 19-Jährige hat bislang nur neun Bundesliga-Spiele bestritten und steht nun vor dem DFB-Debüt. ran zeigt die deutschen Nationalspieler mit der geringsten Bundesliga-Erfahrung vor dem ersten A-Länderspiel. (Stand: 7. November 2025, Quelle: transfermarkt.de) © imago Michael Rummenigge

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12

DFB-Debüt am: 26. Oktober 1983

Verein: FC Bayern München © IMAGO/Schirner Sportfoto Karl Allgöwer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 12

DFB-Debüt am: 19. November 1980

Verein: VfB Stuttgart © 2014 Getty Images Jonas Hector

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 11

DFB-Debüt am: 14. November 2014

Verein: 1. FC Köln © 2025 Getty Images Said El Mala

Bundesliga-Einsätze vor dem möglichen DFB-Debüt: 9

DFB-Debüt möglicherweise gegen Luxemburg (14. November 2025) oder die Slowakei (17. November 2025)

Verein: 1. FC Köln © 2016 Getty Images Serge Gnabry

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 9

DFB-Debüt am: 11. November 2016

Verein: SV Werder Bremen © Getty Images Zoltan Sebescen

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8

DFB-Debüt am: 23. Februar 2000

Verein: VfL Wolfsburg © IMAGO/Sportfoto Rudel Fredi Bobic

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 8

DFB-Debüt am: 12. Oktober 1994

Verein: VfB Stuttgart © imago/Laci Perenyi Lukas Sinkiewicz

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 3. September 2005

Verein: 1. FC Köln © imago sportfotodienst Günter Netzer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965

Verein: Borussia Mönchengladbach © imago sportfotodienst Rudolf Nafziger

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 7

DFB-Debüt am: 9. Oktober 1965

Verein: FC Bayern München © IMAGO/Schirner Sportfoto Franz Beckenbauer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 6

DFB-Debüt am: 26. September 1965

Verein: FC Bayern München © imago/Horstmüller Wolfgang Overath

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: 1. FC Köln © IMAGO/Horstmüller Werner Krämer

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: MSV Duisburg © imago/Horstmüller Stan Libuda

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 5

DFB-Debüt am: 28. September 1963

Verein: FC Schalke 04 © 2008 Getty Images Marko Marin

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 4

DFB-Debüt am: 27. Mai 2008

Verein: Borussia Mönchengladbach © 2021 Getty Images David Raum

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3

DFB-Debüt am: 5. September 2021

Verein: 1899 Hoffenheim © 2025 Getty Images Yann Bisseck

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 3

DFB-Debüt am: 23. März 2025

Verein: 1. FC Köln © Bongarts Arne Friedrich

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 2

DFB-Debüt am: 21. August 2002

Verein: Hertha BSC © 2021 Getty Images Karim Adeyemi

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 5. September 2021

Verein: Red Bull Salzburg © 2020 Getty Images Robin Gosens

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 3. September 2020

Verein: Atalanta Bergamo © 2014 Getty Images Shkodran Mustafi

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 13. Mai 2014

Verein: Sampdoria Genua © Bongarts Thomas Hitzlsperger

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 9. Oktober 2004

Verein: Aston Villa © Bongarts Robert Huth

Bundesliga-Einsätze vor dem DFB-Debüt: 0

DFB-Debüt am: 18. August 2004

Verein: FC Chelsea

Der DFB-Stab würde dann auch Präsident Bernd Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler, Geschäftsführer Andreas Rettig und Generalsekretär Holger Blask umfassen. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist zudem seit gut einem Jahr ein fünfköpfiges Team des DFB-Teammanagements und -Reisebüros mit der Quartiersuche beauftragt. Es sollen die besten Bedingungen identifiziert werden. Tipps holte sich Nagelsmann zuletzt schon bei den Spielern von Bayern München und Borussia Dortmund, die mit ihren Vereinen bei der Klub-WM im vergangenen Sommer dabei waren. Auch bei Bayern-Coach Vincent Kompany fragte Nagelsmann bereits nach. "Wir haben uns auch über die USA-Reise der Bayern unterhalten, über die Hitze", berichtete der Bundestrainer.

