Fußball-WM 2026: Auslosung der Qualifikation im TV, Livestream und Liveticker

Am Freitag, 13. Dezember 2024, findet die Auslosung der Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-WM 2026 statt. ran zeigt, wie ihr die Auslosung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt. Die EM 2024 in Deutschland ist noch kein halbes Jahr zu Ende, schon richtet sich der Blick auf das nächste große Fußballturnier - die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Am Freitag, 13. Dezember 2024, werden in Zürich ab 12:00 Uhr die Gruppen für die WM-Qualifikation in Europa ausgelost. Unter anderem wird damit auch die deutsche Nationalmannschaft erfahren, gegen wen es in der WM-Qualifikation gehen wird. Das DFB-Team ist durch den Viertelfinal-Einzug in der Nations League in Lostopf 1. ran zeigt die wichtigsten Informationen zur Auslosung der WM-Qualifikation für die Endrunde 2026.

Anzeige

Anzeige

Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen: Wie sehen die Lostöpfe aus? Lostopf 1: Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Dänemark, Kroatien, England, Belgien, Schweiz, Österreich Lostopf 2: Ukraine, Schweden, Türkei, Wales, Ungarn, Serbien, Polen, Griechenland, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Norwegen Lostopf 3: Schottland, Slowenien, Irland, Albanien, Nordmazedonien, Georgien, Finnland, Island, Nordirland, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Israel Lostopf 4: Bulgarien, Luxemburg, Kosovo, Belarus, Armenien, Kasachstan, Aserbaidschan, Estland, Zypern, Faröer Inseln, Lettland, Litauen Lostopf 5: Republik Moldau, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Anzeige

Anzeige

Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen: Wie ist der Modus? Die Auslosung beginnt damit, dass zunächst alle Teams aus Topf eins in Gruppen von A bis L gelost werden. Daraufhin folgen die Töpfe zwei bis fünf, die jeweils vollständig geleert werden. In den Gruppen A bis F werden am Ende vier Teams sein, in den Gruppen G bis L hingegen fünf Teams.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die zwölf Gruppensieger sind dann direkt für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die vier weiteren Startplätze für europäische Nationen werden darüber hinaus über Playoffs vergeben. In den Playoffs treffen die zwölf Gruppenzweiten sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger aus der UEFA Nations League aufeinander, sofern diese nicht ohnehin schon für die WM qualifiziert sind. Da in der Nations League im März erst die Viertelfinals stattfinden, gibt es bei der Auslosung der WM-Qualifikationsgruppen Platzhalter. Während für die Mannschaften, die am Freitag in Fünfergruppen gelost werden, die WM-Qualifikation bereits im März 2025 beginnt, starten die Gruppen mit nur vier Teams erst im September in die WM-Qualifikation

WM-Qualifikation: Wo läuft die Auslosung im Free-TV? Die Auslosung der WM-Qualifikationsgruppe für die Endrunde 2026 wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo läuft die Auslosung im Pay-TV? Der Pay-TV-Sender Sky wird die Auslosung am Freitagmittag live übertragen. Um Sky zu empfangen, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Anzeige

WM-Qualifikation: Wo läuft die Auslosung im Livestream? Die FIFA bietet über das Portal FIFA+ einen eigenen Livestream an. Zudem kann man die Auslosung im Livestream auch auf skysport.de verfolgen.

Anzeige