Der spanische Verband RFEF hat Lamine Yamal aus dem Kader der kommenden Länderspiele gestrichen. Der Youngster hatte sich offenbar einer nicht abgesprochenen medizinischen Untersuchung unterzogen. Jetzt wehrt sich der Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta. Der spanische Verband RFEF hat Lamine Yamal aus dem Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gestrichen und schickt ihn zur Genesung nach Hause. Grund ist eine medizinische Behandlung durch den FC Barcelona, die offenbar ohne vorherige Abstimmung mit der Nationalmannschaft durchgeführt wurde. Der Verband teilte in einer offiziellen Stellungnahme mit, dass die medizinische Abteilung am Montagnachmittag – dem Tag des Trainingsbeginns – erst von einer invasiven Radiofrequenzbehandlung Yamals informiert wurde. WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei am 17. November live auf Joyn Der Eingriff, der Beschwerden im Schambereich lindern soll, fand am selben Morgen statt und wurde ohne Mitteilung an den Verbandsstab vorgenommen. Erst durch einen Bericht am Vorabend erhielt der RFEF detaillierte Informationen, einschließlich der ärztlichen Empfehlung von sieben bis zehn Tagen Ruhe.

Anzeige

Anzeige

FC Barcelona: Joan Laporta wehrt sich gegen Vorwürfe Anders sieht die Darstellung des FC Barcelona aus. Der Präsident der Katalanen, Joan Laporta, äußerte sich zu den Vorwürfen des RFEF: "Wir haben es sofort gemeldet, als wir davon erfahren haben. Als der behandelnde Arzt uns sagte, dass er zehn Tage Pause braucht, haben wir es der Nationalmannschaft mitgeteilt. Wir respektieren alle Beteiligten und lassen uns nicht auf Kontroversen ein. Wir versuchen, unsere Spieler in dem für uns angemessenen Tempo zu behandeln." Laut Berichten der spanischen "Mundo Derportivo" hätte das Ärzteteam des FC Barcelona bereits am Sonntag nach dem Spiel gegen Celta Vigo Kontakt mit dem spanischen Verband aufgenommen. Von der geplanten Radiofrequenzbehandlung wusste der Klub genauso wenig, diese aber nach Gesprächen mit Ärzten abgesegnet. Der FC Barcelona habe den RFEF informiert, dass der Youngster am Tag danach von einem Fachexperten untersucht werden soll. Am darauffolgenden Montag habe es auch einen intensiven Austausch zwischen dem Sportdirektor von Barca, Deco, und Aitor Karanka, Direktor Entwicklung beim RFEF, gegeben.

Anzeige

Anzeige

FC Barcelona vs. spanischer Verband: Streit um Yamal reicht bis Oktober zurück Der spanische Verband veröffentlichte trotz der Berichte der "Mundo Derpotivo" seine Sicht der Dinge: "Angesichts dieser Situation und unter Berücksichtigung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens des Spielers hat der spanische Fußballverband beschlossen, den Spieler von der aktuellen Nominierung zu befreien“, hieß es in der Mitteilung. Yamal war für die Partien in Georgien und gegen die Türkei nominiert worden. In der Erklärung äußert die medizinische Abteilung des Verbands ihr Erstaunen und ihre Verärgerung darüber, dass sie erst am so kurzfristig von der Behandlung erfuhr, Yamal habe sich bereits am Vormittag einer invasiven Radiofrequenztherapie gegen Schmerzen im Leistenbereich unterzogen. Dieser Behandlungsablauf sei "ohne jegliche Vorabinformation an das medizinische Team der Selección" erfolgt. Die Details wurden der Abteilung erst durch einen Bericht bekannt, der am Vorabend um 22.40 Uhr eingegangen war. Darin empfehlen die Ärzte eine Erholungspause von sieben bis zehn Tagen für den jungen Spieler. FC Bayern: Dominanz kann zur eigenen Gefahr werden Der Hintergrund des Streits reicht zurück zu den Oktober-Länderspielen. Damals hatte Barcelona-Trainer Hansi Flick den Verband scharf kritisiert, weil Yamal trotz leichter Blessuren zweimal über 70 Minuten eingesetzt wurde – was zu einem erneuten Ausfall führte. "Das ist keine Fürsorge für die Spieler", hatte Flick damals gesagt. Am Rande des 4:2-Siegs Barcelonas bei Celta Vigo am Sonntag wiederholte Flick seine Forderung: Der Verband müsse sich um Yamal kümmern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

RFEF: Retourkutsche vom FC Barcelona? Die nun erfolgte Behandlung durch Barcelona, die genau auf die Länderspielphase fällt, wirft Fragen auf: Handelt es sich um eine gezielte Retourkutsche der Katalanen? Der RFEF drückte in seiner Stellungnahme Überraschung und Befremden über die fehlende Kommunikation aus. Barcelona hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Auch der Nationaltrainer Spaniens, Luis de la Fuente, äußerte sich zum plötzlichen Ausfall des Jahrhunderttalents: "Ich bin schockiert; ich habe so etwas noch nie erlebt und finde das überhaupt nicht normal. Alle sind überrascht, man weiß nichts, bekommt keine Informationen, kennt keine Details – und dann wird es einem plötzlich mitgeteilt …"