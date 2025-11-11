Die deutsche Nationalmannschaft steht in der WM-Qualifikation weiterhin unter Druck. Hier erfährst du, wo das Spiel gegen Luxemburg live im Free-TV und Stream zu sehen ist.

Zwei Spiele stehen noch aus, dann ist die WM-Qualifikation beendet.

Nach einem schwachen Start gegen die Slowakei konnte sich die DFB-Elf ergebnistechnisch stabilisieren, auch wenn die spielerischen Leistungen nicht immer für Furore sorgten.

Aktuell führt die Mannschaft von Julian Nagelsmann Gruppe A an - punktgleich mit der Slowakei, gefolgt von Nordirland mit sechs Punkten und Luxemburg, das noch ohne Zähler ist.

Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober konnte die deutsche Nationalmannschaft mit 4:0 für sich entscheiden.

Für diese Länderspielreise hat Nagelsmann erstmals Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln in den Kader berufen.

Trotz aller Schwierigkeiten der vergangenen Monate geht Deutschland im Duell mit Luxemburg klar als Favorit ins Spiel. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie im Free-TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.