Das DFB-Team hat in der WM-Qualifikation einen mühevollen 2:0 (0:0)-Sieg in Luxemburg eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Deutschlands Nationalmannschaft geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag der WM-Qualifikation.

Durch einen 2:0 (0:0)-Auswärtssieg in Luxemburg liegt das DFB-Team in der Tabelle von Gruppe A weiterhin auf Platz 1, allerdings punktgleich mit dem abschließenden Quali-Gegner Slowakei (17. November, ab 20:45 Uhr im Joyn-Livestream).

Matchwinner war in Luxemburg Stürmer Nick Woltemade, der nach der Pause durch einen Doppelpack für den Auswärtssieg des DFB sorgte.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel in Luxemburg (Quelle: "RTL")

Nick Woltemade: "In der ersten Halbzeit war die Art und Weise nicht gut, wir hatten zu wenig Intensität und zu wenig Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Mir ist ehrlichgesagt egal wie. Hauptsache, wir haben das Spiel gewonnen. Manchmal ist es schwierig zu erklären. Es war wichtig, dass wir den Schalter gefunden haben in der zweiten Halbzeit."