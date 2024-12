So oder so ähnlich konnte man früher für Auslosungen schon mal als Sportjournalist den Einstieg für einen Text zu den Gruppen vorbereiten. Doch das war einmal.

"Nach der Auslosung der Qualifikations-Gruppen am Freitagmittag in Zürich haben nun die europäischen Nationalteams Gewissheit, gegen wen es im Kampf um ein Endrunden-Ticket für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht."

Gewinnt man das Viertelfinale der UEFA Nations League, geht es in eine andere Gruppe als bei einer Niederlage. Böse Zungen könnten an dieser Stelle dann vielleicht sogar die Motivation der Nations-League-Teilnehmer im Viertelfinale infrage stellen, wenn es bei einer Niederlage dafür vielleicht sogar in die auf dem Papier einfachere Gruppe in der WM-Qualifikation geht.

Dass zahlreiche Teams bereits im März 2025 in die WM-Qualifikation einsteigen, während die anderen Teams zeitgleich noch im Viertelfinale der UEFA Nations League aktiv sind, rundet die Farce dann im Negativen noch ab.