Abschied vom FC Bayern: Leroy Sane glaubt an WM-Chance auch bei Galatasaray Istanbul

Auch nach seinem Wechsel zu Galatasary Istanbul rechnet sich Leroy Sane gute Chancen aus, an der WM 2026 teilzunehmen.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sane rechnet sich auch nach seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul gute Chancen auf eine WM-Teilnahme 2026 aus. "Ich kann die Diskussion diesbezüglich im Ansatz verstehen, aber man sollte auch einfach mal abwarten", sagte der 29-Jährige. Er werde in Istanbul "genügend Möglichkeiten" erhalten, sich "auf einem hohen Niveau" zu präsentieren.

Mit dem türkischen Meister spielt Sane in der kommenden Saison in der Champions League. "Ich bin zur klaren Nummer eins in der Türkei gewechselt, will hier auf jeden Fall eine absolute Führungsrolle übernehmen", so Sane. Wichtig sei ihm vor allem der weitere Austausch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.