Brasiliens Vinicius Junior fehlt gegen Argentinien

Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft muss beim Duell mit Weltmeister Argentinien auf Angreifer Vinicius Junior verzichten. Der 23-Jährige von Real Madrid falle wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel für das Spiel gegen den Erzrivalen am Dienstag im Maracana aus, teilte Brasiliens Verband mit. Vinicius Junior hatte die Verletzung bei der Niederlage im WM-Qualifikationsspiel in in Kolumbien mit 1:2 (1:0) erlitten.

Neben dem Flügelstürmer fehlen den Brasilianern der verletzte Torhüter Ederson, Verteidiger Danilo, Mittelfeldspieler und Kapitän Casemiro sowie Superstar Neymar.