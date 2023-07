Anzeige

Bei der Frauen-WM 2023 trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf Kolumbien. Die Partie am Sonntag, 30. Juli, live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update, 30. Juli, 13:28 Uhr: Kolumbien trifft in der Nachspielzeit zum Sieg +++

1:2 durch Manuela Vanegas in der siebten Minute der Nachspielzeit: Vanegas lässt das Sydney Football Stadium beben! Santos' Ecke von der rechten Seite ist für den Elfmeterpunkt bestimmt. Die unbewachte Vanegas köpft trotz schwieriger Position in der Luft gegen Frohms' Laufrichtung in die flache rechte Ecke.

+++ Update, 30. Juli, 13:20 Uhr: Popp gleicht aus +++

1:1 durch Alexandra Popp in der 89. Minute: Popp zeigt beim Elfmeter keine Nerven und besorgt den späten Ausgleich! Die Kapitänin befördert den Ball mittig in den gegnerischen Kasten. Pérez hat sich für die rechte Seite entschieden und ist machtlos.

+++ Update, 30. Juli, 12:40 Uhr: Wunderkind Caicedo trifft für Kolumbien +++

1:0 für Kolumbien in der 52. Minute: Kolumbien reißt die Führung an sich! Infolge einer Ecke fälscht Carabalí den Fernschuss einer Kollegin ab. Der Ball landet bei Caicedo auf der linken Sechzehnerseite. Die lässt zwei Gegenspielerinnen aussteigen, zieht nach innen und zirkelt den Ball sehenswert in den rechten Winkel.

+++ Update, 30. Juli, 10:35 Uhr: Deutschland mit Oberdorf gegen Kolumbien +++

Die Aufstellung für das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-WM 2023 gegen Kolumbien (ab 11:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist da. Im Vergleich zum 6:0 gegen Marokko tauscht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zwei Mal.

Lena Oberdorf rückt nach ihrer Verletzung wieder in die erste Elf und ersetzt im Mittelfeld Melanie Leupolz. Zudem spielt Chantal Hagel für die angeschlagene Felicitas Rauch.