FIFA Frauen WM 2023 - News und Updates: Australien-Coach mit Lobeshymne für Spielerinnen

Die deutsche Nationalmannschaft startete am Montag, den 24. Juli mit einem 6:0 gegen Marokko in das Turnier, das zweite Spiel ging mit 1:2 gegen Kolumbien verloren. Nach dem 1:1 gegen Südkorea stand das Aus fest.

Gustavsson lobte seine Spielerinnen für "die Art und Weise, wie sie die Nation inspirieren können, wie sie die Nation vereinen können, wie sie ein Vermächtnis hinterlassen können, das viel größer ist als 90 Minuten Fußball. Deshalb glaube ich auch so sehr an sie."

Der unerwartete WM-Erfolg von Gastgeber Australien wird nach Ansicht von Nationaltrainer Tony Gustavsson Folgen über den Fußball hinaus haben. "Ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Mannschaft in vielerlei Hinsicht Geschichte schreiben kann, nicht nur indem sie Fußballspiele gewinnt", sagte der Schwede vor dem Halbfinale gegen England am Mittwoch (ab 12 Uhr im Liveticker .)

Zunächst sah die 21-Jährige Gelb, nach VAR-Einsatz wurde auf Rot entschieden. Mittlerweile hat die FIFA auch das Strafmaß bekanntgegeben. Die Offensivspielerin wird den "Lionesses" im Viertelfinale gegen Kolumbien am Samstag ( ab 12:30 Uhr im Liveticker auf ran.de ) fehlen, auch in einem möglichen Halbfinale wäre sie nicht spielberechtigt. Sollte England das Endspiel erreichen, dürfte sie aber wieder mitwirken.

In seine Kritik bezog er noch weitere Teile der Mannschaft sowie US-Präsident Joe Biden ein. "Viele unserer Spielerinnen stehen den USA feindlich gegenüber - kein anderes Land hat sich so verhalten, nicht einmal annähernd", so Trump. Die Niederlage gegen Schweden sieht er als "sinnbildlich für das, was mit unserer einst großen Nation unter dem betrügerischen Joe Biden passiert".

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, hat sich nach dem Elfmeter-Fehlschuss von Megan Rapinoe im WM-Achtelfinale gegen Schweden auf der Plattform "Truth Social" geäußert. Der 77-Jährige, der Rapinoe bereits in der Vergangenheit öffentlich attackierte, schrieb hämisch zu dem vergebenen Elfer: "Schöner Schuss, Megan. Die USA fährt in die Hölle!"

Für Samstag (3.00 Uhr MESZ) kündigte der Verband noch eine Pressekonferenz in Wyong an. Teilnehmen sollen daran Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalteams beim DFB.

Eine gemeinsame Rückreise in einem Flieger und damit auch eine gemeinsame Ankunft ist aufgrund der Kurzfristigkeit nach dem überraschenden Ausscheiden durch das 1:1 (1:1) gegen Südkorea am Donnerstag nicht möglich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den Einzug ins Achtelfinale offensichtlich fest eingeplant.

Am Samstagmorgen und am Samstagabend sollen die Spielerinnen auf verschiedenen Maschinen den langen Rückflug nach Deutschland antreten.

Nach dem historischen Vorrunden-Aus bei der WM in Australien und Neuseeland gestaltet sich die Abreise der deutschen Fußballerinnen schwierig. Am Freitagnachmittag (Ortszeit) flog das Nationalteam zunächst vom Spielort Brisbane nach Newcastle und fuhr von dort zurück ins Teamhotel in Wyong.

Nationalspielerin Marina Hegering setzt im WM-Gruppenfinale gegen Südkorea auf die erwartete Lufthoheit im gegnerischen Strafraum. "Wir haben einen körperlichen Vorteil. Und am Ende musst du die Alexandra-Popp-Karte spielen: Sie springt höher als viele andere Spielerinnen und ist gefühlt anderthalb Köpfe größer als die Südkoreanerinnen", sagte die Innenverteidigerin vor der Begegnung am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/ZDF) dem kicker.

Stattdessen setzen Flade und Co. bei der Verpflegung der deutschen Fußballerinnen auf pflanzliche und hochwertige Fette wie etwa gepresstes Leinöl oder Olivenöl sowie Fette in Gemüse und Hülsenfrüchten, die sogar entzündungshemmend wirken und damit gegen Verletzungsanfälligkeit helfen können.

"Wir haben das Problem mit Linda überwunden, es geht ihr gut", sagte Abadia. Caicedo hatte im Training am Donnerstag einen Zusammenbruch erlitten. Videoaufnahmen zeigen sie beim leichten Joggen mit Teamkolleginnen, als sie sich plötzlich an die Brust fasst und kontrolliert auf den Rasen sinken lässt. Sie konnte die Einheit nach dem Vorfall und einer kurzen Behandlung aber fortsetzen.

Costa Rica: Heimtrikot Die Costa Ricanerinnen hoffen in einem Heimtrikot in Rot-Weiß-Blau darauf die Gruppe C mit Beteiligung der Spanierinnen zu überstehen.

Philippinen: Heimtrikot Das Heimtrikot der Feldspielerinnen der Philippinas ist in Blau gehalten, während Torhüterin Olivia McDaniel in Gelb auflaufen wird.

Japan: Heimtrikot Die Weltmeisterinnen von 2011 gehen mit einem Heimtrikot in Blau an den Start. Hinata Miyazawa war bei dem damaligen Erfolg erst zwölf Jahre alt, kann die Nummer sieben jetzt selbst den Titel holen?

USA: Heim- und Auswärtstrikot Die USA sind im Frauenfußball eine Macht, mit weißen Heimtrikots mit einem auffälligen Muster wollen sie "Down Under" den Titel holen. Die Auswärtstrikots sind blau und rot, entsprechend den amerikanischen Farben rot, weiß und blau.

Schweden: Auswärtstrikot Die Schwedinnen gehören zu den besten Frauenteams weltweit und werden "Down Under" in blauen Auswärtstrikots auflaufen.

England: Auswärtstrikot Als Europameisterinnen wollen die Engländerinnen auch den WM-Titel holen. Mittelfeld-Antreiberin Georgia Stanway vom FC Bayern München präsentiert das neue blaue Auswärtstrikot, in dem die "Three Lionesses" auf Titeljagd gehen werden.

China: Heim- und Auswärtstrikot Das Heimtrikot von China orientiert sich ganz klar an der Flagge der Volksrepublik, das Auswärtsdress der Chinesinnen dreht die Farbkombination um ist hauptsächlich in Gelb gehalten.

Argentinien: Auswärtstrikot In Katar wurden die Männer Argentiniens Weltmeister. Machen es ihnen die Frauen in diesem Trikot nach?

Frauen-WM 2023: Die Trikots der Teams Im Juli und August werden die besten Fußballerinnen in Australien und Neuseeland bei der Weltmeisterschaft antreten. Das deutsche Team wird dabei mit dem gleichen Trikot spielen, in dem die DFB-Männer bereits in Katar aufliefen. Das Auswärtstrikot der Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist allerdings brandneu. Wie auch viele andere Trikots der teilnehmenden Mannschaften. ran zeigt euch die Trikots der Frauen-WM 2023.

Ob die Offensivspielerin am Sonntag in Sydney gegen die deutsche Mannschaft erneut von Beginn an auflaufen wird, ließ Abadia zunächst offen. "Wir haben noch 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden", sagte der kolumbianische Trainer. Caicedo sei "sehr wichtig für den Fußball, für uns und unseren Plan".

Die erfahrene Stammkraft Rauch hatte im Training am Freitag bei einem geblockten Schuss eine Knieverstauchung erlitten. "Wir sind froh, dass es keine noch schlimmere Diagnose gegeben hat", sagte "MVT" am Tag nach dem folgenschweren Zwischenfall, ohne jedoch eine Prognose zur Ausfallzeit der 27-Jährigen vom VfL Wolfsburg zu geben.

Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg blickt trotz der schlechten Nachricht um Felicitas Rauch optimistisch auf das zweite WM-Gruppenspiel am Sonntag gegen Kolumbien. "Wir wollen eine Haltung haben, dass es egal ist, wer auf dem Platz steht. Wir helfen uns gegenseitig, jetzt erst recht", betonte die Bundestrainerin in Sydney.

Außenbahnspielerin Jule Brand trainierte zwei Tage vor der Partie gegen die Südamerikanerinnen nach leichten Rückenbeschwerden anders als am Vortag wieder mit. Auch Abräumerin Lena Oberdorf ist nach einer Blessur am Oberschenkel voll belastbar.

Für die Partie gegen Kolumbien am Sonntag stehen die Neu-Wolfsburgerin Chantal Hagel und Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt als Ersatz für die linke Abwehrseite bereit. Rauch hatte beim Auftaktsieg gegen Marokko (6:0) in der Startelf gestanden und war nach 89 Minuten ausgewechselt worden.

Am Sonntag steht für die deutsche Nationalmannschaft das Duell mit Kolumbien an ( im Liveticker auf ran.de ). Eine der auffälligsten Spielerinnen aus der Auftaktpartie gegen Marokko bereitet dem DFB-Team aber aktuell Sorgen: Jule Brand. Die Angreiferin konnte am Donnerstag aufgrund von Rückenbeschwerden nur individuell trainieren.

In Melbourne legte Popp (11./39.) gegen Marokko mit zwei Toren den Grundstein zum ersten Sieg des DFB-Teams. Rekordnationalspielerin Birgit Prinz (128 Treffer) führt die Liste der besten deutschen Torschützinnen vor der zweitplatzierten Heidi Mohr (83) an.

Was für ein Einstand in die WM! Die deutschen Frauen gewinnen in Melbourne ihr Auftaktspiel gegen Neuling Marokko klar und deutlich mit 6:0 (2:0) und senden damit auch ein Zeichen an die Konkurrenz. ran hat die Noten zu den DFB-Spielerinnen.

Als Vergleich zog Laudehr die englische "Women's Super League" heran, das weibliche Pendant zur Premier League der Männer. In England habe man damit in kürzerer Zeit "aus dem Frauenfußball schon deutlich mehr gemacht als wir". Deutschland hinke hinterher und wolle "nun schnell aufholen".

+++ 23. Juli, 16:30 Uhr: DFB-Star Magull wünscht sich schulfrei bei WM-Spielen +++

Trotz der ungewohnten Anstoßzeiten bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland hofft Nationalspielerin Lina Magull bei den deutschen Partien auf möglichst viele Fans vor den Bildschirmen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Arbeitgeber, Lehrer oder Rektoren darum bemühen, dass Deutschland unsere Spiele schauen kann und darf", sagte die Mittelfeldspielerin laut "Bild am Sonntag".

Für das DFB-Team startet am Montag (10:30 Uhr) in Melbourne die Titelmission mit dem ersten Gruppenspiel gegen Marokko. Es folgen die Partie in Sydney gegen Kolumbien am Sonntag (11:30 Uhr) und das abschließende Gruppenspiel gegen Südkorea in Brisbane (3. August/12:00 Uhr).

Es sei "sehr wichtig, wenn allen in Deutschland bewusst wird, dass wir ein großes Turnier spielen, das am Vormittag im Fernsehen läuft", sagte Magull. Die Anstoßzeiten seien "perfekt, um die Spiele in einer Gruppe zu schauen: entweder auf der Arbeit, in der Schule oder in der Uni". Dort habe man "oft die Räume dafür. Man braucht nur einen Fernseher oder Beamer".

Möglichst viele Zuschauer vor den Bildschirmen wären für die deutschen Fußballerinnen zudem eine Extra-Motivation. Es spiele "eine große Rolle für uns, dass wir Menschen stolz machen", sagte Magull: "Jeder lechzt danach, dass das eigene Land erfolgreich ist. Die Deutschen wollen, dass wir gewinnen. Das erwarte ich von uns aber auch."