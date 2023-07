32 Nationen in acht Gruppen kämpfen in Ozeanien um den Titel Fußball-Weltmeister. Mit dabei ist auch die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft.

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland beginnt am 20. Juli und bis zum 20. August wird der neue Weltmeister ermittelt. ran hat alle wichtigen Informationen für euch zusammengefasst.

Die Frauen-Weltmeisterschaft begann am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Auckland. Das Finale steigt genau einen Monat später, am 20. August, im australischen Sydney.

Nach einem langen Hin und Her einigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF auf ein Rechtepaket mit der FIFA, sie werden die Spiele der WM 2023 also zeigen. Allerdings werden 13 Spiele nicht im linearen Fernsehen gezeigt. Sie laufen entweder parallel zu anderen Spielen oder mitten in der Nacht.

FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023: In welchen Städten wird gespielt?

Die Frauenfußball-WM 2023 wird in neun Städten in Australien bzw. Neuseeland ausgetragen. Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth und Sydney sind die fünf Städte in Australien, in denen die Frauen-WM Spiele austrägt.

Hinzu kommen mit Wellington, Auckland, Dunedin und Hamilton noch vier Austragungs-Städte in Neuseeland. Sydney wird dabei die einzige Stadt sein, in der in zwei Stadien gespielt wird. Sowohl das Australia-Stadion und Sydney-Fussballstadion werden dabei die Austragungsorte sein. Das Australia-Stadion ist mit einem Fassungsvermögen von 80.000 Zuschauern zudem auch die größte Arena bei der FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023.