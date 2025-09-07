Rückschlag für USA - Mexiko baut Serie aus

Co-Gastgeber USA hat in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft einen Rückschlag kassiert. Das Team von Nationaltrainer Mauricio Pochettino verlor am Samstag sein Testspiel gegen Südkorea mit 0:2 (0:2), es war der erste Auftritt der US-Amerikaner seit dem verlorenen Finale im Gold Cup gegen Mexiko Anfang Juli (1:2).

Im Duell mit den bereits für die WM qualifizierten Südkoreanern erzielten in Harrison/New Jersey der frühere Bundesligaprofi Heung-min Son (18.) und Lee Dong-gyeong (43.) die Tore. Son, der inzwischen für Los Angeles FC in der MLS aufläuft, trainierte einst unter US-Coach Pochettino bei Tottenham Hotspur. Ersatztorhüter Jonathan Klinsmann (28), Sohn von Jürgen Klinsmann, kam für die USA nicht zum Einsatz.

"Es war für sie etwas zu einfach, uns zu überspielen. Wir haben in der Halbzeitpause ein paar Anpassungen vorgenommen, die zweite Halbzeit verlief dann deutlich besser", sagte US-Kapitän und Verteidiger Tim Ream. Mittelfeldspieler Sebastian Berhalter sprach von einer "Mannschaft, die gerade zusammenwächst. Wir müssen noch einiges verbessern. Für uns geht es darum, weiterzumachen und die Chemie innerhalb der Mannschaft weiter aufzubauen."

Mexiko, neben den USA und Kanada der dritte Gastgeber der WM-Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026), trennte sich im Test gegen Japan mit 0:0. Abwehrspieler Cesar Montes sah in der Nachspielzeit die Rote Karte. Mexiko ist seit acht Spielen ungeschlagen.