Tuchel gibt Bellingham keine Stammplatzgarantie

Thomas Tuchel garantiert Jude Bellingham keinen Stammplatz im offensiven Mittelfeld der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Star von Real Madrid müsse sich seinen Platz wie alle anderen verdienen, sagte der deutsche Teammanager am Mittwoch im Vorfeld der finalen WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien und in Albanien. Jüngst hatte in Bellinghams Abwesenheit Morgan Rogers von Aston Villa brilliert - und England das Ticket für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst.

"Im Moment konkurrieren die beiden miteinander. Sie sind Freunde, daher ist es ein freundschaftlicher Wettbewerb. Sie müssen keine Rivalen sein und sich nicht hassen. Sie respektieren einander und kämpfen um dieselbe Position", sagte Tuchel: "Können sie zusammen spielen? Ja, aber in einer anderen Formation, und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Formation zu ändern."

Phil Foden ist ebenfalls wieder in Englands Kader dabei, Tuchel hatte auch den Offensivstar von Manchester City jüngst nicht nominiert. "Wir haben auch ohne sie die Messlatte hoch gelegt. Jetzt sind sie zurück, und es liegt in ihrer Verantwortung, dazu beizutragen, und genau das tun sie. Die Standards sind klar", sagte der frühere Bayern-Trainer.

Es sei sein Ziel, einen "Konkurrenzkampf zu schaffen, bei dem jeder weiß: Wenn die Leistung nicht stimmt, kann die Tür geschlossen werden, weil jemand anderes den Platz einnimmt", sagte Tuchel. "Es ist keine Drohung, sondern eher das Gegenteil. Wir sind definitiv auf dem Weg. Jeder wollte im Camp dabei sein. Jeder war total gespannt darauf, zu kommen."