U17 für den Rest der WM ohne Scheller

Die deutsche U17-Nationalmannschaft muss für den Rest der WM in Katar auf den Frankfurter Niklas Scheller verzichten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) informierte am Freitag über eine Hüftverletzung bei dem Außenverteidiger. Scheller werde "auf eigenen Wunsch und nach Absprache mit seinem Verein bei der Mannschaft bleiben und dort entsprechend medizinisch versorgt", hieß es in der Mitteilung des DFB.

"Natürlich tut es uns als Mannschaft für Niklas sehr leid. Er hat sich vom ersten Tag an in den Dienst der Mannschaft gestellt. Gegen El Salvador war er als linker Außenverteidiger an zwei Torvorlagen beteiligt und hat gezeigt, was er für ein Fußballer ist. Er hätte es verdient gehabt, weitere Spiele für uns zu machen", sagte Trainer Marc-Patrick Meister einen Tag vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Burkina Faso (Samstag, 15.45 Uhr/Sky).

Er wisse, betonte Meister, "dass meine Mannschaft gefestigt ist und alles Mögliche versuchen wird, um diesen Ausfall zu kompensieren".