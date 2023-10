Umfrage: Sehr große Fan-Mehrheit gegen Drei-Kontinente-WM

Anzeige

Die FIFA-Pläne zur Austragung der WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten stößt bei den Fußballfans auf großes Unverständnis. In einer repräsentativen Umfrage des Nachrichtenportals t-online.de durch das Meinungsforschungsinstitut Civey bewerteten gleich 85 Prozent der rund 1500 befragten Fußball-Interessierten das Projekt als "negativ".

Die vielkritisierte Entscheidung des Weltverbandes für Spiele zunächst in Uruguay, Argentinien und Paraguay sowie danach in Spanien, Portugal und Marokko findet nur bei ganz wenigen Fans Applaus. Gerade einmal sechs Prozent begrüßten in der Umfrage die speziellen Bedingungen zum 100-jährigen WM-Jubiläum. Neun Prozent äußerten keine Meinung.