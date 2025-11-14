Anzeige
Fußball

WM 2026: Curacao kurz vor erstmaliger Qualifikation - Jamaika patzt

  • Aktualisiert: 14.11.2025
  • 08:49 Uhr
  • SID

Curacao ist nur noch einen Schritt von der historischen ersten WM-Teilnahme entfernt. Zum Abschluss der WM-Qualifikation kommt es zum direkten Duell mit Jamaika.

Für Fußballzwerg Curacao wird der Traum von der WM-Premiere immer realistischer. Das Team des früheren niederländischen Bondscoaches Dick Advocaat feierte einen 7:0-Kantersieg gegen Bermuda und geht nun als Tabellenführer in den letzten Spieltag der Gruppe B der CONCACAF-Qualifikation. Jamaika fiel durch ein 1:1 gegen Trinidad und Tobago auf den zweiten Platz zurück.

Curacao und Jamaika, das nach seiner Premiere 1998 zum zweiten Mal an einer WM teilnehmen möchte, treten am Mittwoch gegeneinander an. Curacao geht mit einem Punkt Vorsprung in den finalen Clash der Qualifikationsgruppe B der Region Nord- und Mittelamerika und Karibik, ein Zähler würde Advocaats Team also für den historischen Triumph reichen.

Einen Rückschlag im Kampf um seine vierte WM-Teilnahme kassierte unterdessen Honduras. Das Team verlor beim chancenlosen Gruppenletzten Nicaragua mit 0:2. Da in Gruppe C auch Costa Rica sein Spiel in Haiti 0:1 verlor, haben in der letzten Runde noch drei Teams die Chance auf das direkte Turnier-Ticket. Das nun drittplatzierte Costa Rica (6 Punkte) empfängt am Mittwoch Honduras (8), während Haiti (8) gegen Nicaragua (4) spielt.

Panama und Suriname im direkten Duell

In Gruppe A spielen Panama und Suriname am letzten Spieltag die WM-Teilnahme aus. Suriname besiegte El Salvador auf dem Weg zum WM-Debüt mit 4:0, Panama gewann gegen Guatemala 3:2. Beide Teams haben neun Punkte auf dem Konto, Suriname verfügt über das bessere Torverhältnis.

Nur die Tabellenersten qualifizieren sich direkt für die XXL-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, die beiden besten Zweiten der drei Gruppen müssen in die Play-offs.

