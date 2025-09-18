WM 2026: DFB-Team droht Hammergruppe nach Abrutschen in der Weltrangliste

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste nach der Niederlage in der Slowakei den so wichtigen neunten Platz verloren. Damit droht dem DFB-Team bei der WM 2026 eine Hammer-Gruppe.

Die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei könnte neben unnötiger Spannung bei der WM-Qualifikation noch weitreichende Folgen haben. Denn damit stürzten Nagelsmann und Co. aus der Top 10 der Weltrangliste - was in Anbetracht der WM-Auslosung zu einer Hammergruppe führen könnte.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann rutschte im September mit 1704,27 Punkten auf Rang zwölf ab, mit Kroatien (1714,2), Italien (1710,06) und Marokko (1706,27) zogen gleich drei Nationen am DFB-Team vorbei.