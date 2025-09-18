Anzeige
Nur noch platz 12 in der weltrangliste

WM 2026: DFB-Team droht Hammergruppe nach Abrutschen in der Weltrangliste

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der FIFA-Weltrangliste nach der Niederlage in der Slowakei den so wichtigen neunten Platz verloren. Damit droht dem DFB-Team bei der WM 2026 eine Hammer-Gruppe.

Die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei könnte neben unnötiger Spannung bei der WM-Qualifikation noch weitreichende Folgen haben. Denn damit stürzten Nagelsmann und Co. aus der Top 10 der Weltrangliste - was in Anbetracht der WM-Auslosung zu einer Hammergruppe führen könnte.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann rutschte im September mit 1704,27 Punkten auf Rang zwölf ab, mit Kroatien (1714,2), Italien (1710,06) und Marokko (1706,27) zogen gleich drei Nationen am DFB-Team vorbei.

DFB-Team: Nagelsmann betont Wichtigkeit von Topf 1

Die besten neun Mannschaften der Weltrangliste werden bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada in Topf eins gesetzt. Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfs hingewiesen. Derzeit steht sein Team in der Qualifikationsgruppe A auf Rang drei, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026.

An der Spitze der Weltrangliste gab es einen Wechsel: Europameister Spanien (1875,37) übernahm durch zwei Siege in der WM-Qualifikation erstmals seit Juni 2014 die Führung, dahinter folgen Frankreich (1870,92) sowie das bis dahin seit April 2023 ununterbrochen an der Spitze stehende Argentinien (1870,32).

