WM 2026: Donald Trump nimmt an Gruppenauslosung teil - Alle News und Updates im Ticker

Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus.

Die Auslosung für die zwölf Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor. ran hat alle wichtigen News im Ticker.

Update, 02. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein

Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen".

Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten.

Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle.