Gruppen stehen am 5. Dezember fest

WM 2026: Donald Trump nimmt an Gruppenauslosung teil - Alle News und Updates im Ticker

  • Veröffentlicht: 02.12.2025
  • 10:41 Uhr
  • ran.de

Die Auslosung für die zwölf Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor. ran hat alle wichtigen News im Ticker.

Die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus.

Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost.

Das Wichtigste in Kürze

  • Die Lostöpfe zur Gruppenauslosung

  • Alle Informationen zur Auslosung im Überblick

ran hat alle wichtigen News im Ticker zusammengefasst.

Update, 02. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein

Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen".

Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten.

Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle.

Update, 01. Dezember 18:51 Uhr: FIFA plant Zusatz-Show nach der Auslosung

Nachdem am Freitag in Washington D.C die Vorrundengruppen für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgelost werden, sollen erst am Samstag (jeweils 18.00 Uhr/MEZ) in einer weiteren Show Details wie Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien des XXL-Turniers verkündet werden. Dies teilte die FIFA am Montag mit.

Die FIFA nimmt sich nach eigenen Angaben erstmals die Zeit, die Spielorte und Anstoßzeiten an einem separaten Termin festzulegen, um "die bestmöglichen Bedingungen für alle Teams und Zuschauer zu gewährleisten".

Die WM-Spielorte der auf 48 Nationen aufgeblähten Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) sind verteilt auf vier Zeitzonen, möglichst viele Fans sollen ihr Team zu einer annehmbaren Anstoßzeit auch in der Heimat verfolgen können.

