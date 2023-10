WM 2026: Fällt Los Angeles als Austragungsort weg?

Anzeige

Das SoFi Stadium in Los Angeles ist das modernste Stadion in den USA. Dementsprechend war es für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika fest eingeplant. Offenbar zieht der Standort jedoch nun zurück.

5,5 Milliarden Dollar. So viel kostete der Bau des SoFi Stadium in Los Angeles. Die Heimat der Los Angeles Chargers und der Los Angeles Rams ist eins der modernsten und pompösesten Stadien der Welt.

Es war daher keine Frage, die Arena für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in Kanada, Mexiko und eben den USA stattfindet, als Austragungsort anzugeben. Sogar als Finalort war die 2020 erbaute Arena im Gespräch.