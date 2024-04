Hiobsbotschaft für Bietigheim: Kreuzbandriss bei Andersson

Anzeige

Handballmeister SG BBM Bietigheim muss im Saisonfinale ohne die schwedische Nationalspielerin Isabelle Andersson auskommen. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erlitt die 24 Jahre alte Rückraumspielerin in der Partie beim Tabellenletzten Sport-Union Neckarsulm am Mittwoch einen Kreuz- und Innenbandriss und muss operiert werden.

Den Bietigheimerinnen fehlt somit im Kampf um die Titelverteidigung in der Bundesliga sowie im ersten Champions-League-Viertelfinale der Vereinsgeschichte eine Leistungsträgerin. "Diese Verletzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Saison entschieden wird", sagte Cheftrainer Jakob Vestergaard, der mit der Ansetzung zwei Tage nach Ende der Länderspielpause nicht zufrieden war: "Zur Spielansetzung in Neckarsulm sage ich nichts mehr."

Andersson hatte bereits die Olympischen Spiele 2021 in Tokio aufgrund einer Kreuzbandverletzung verpasst. Im Trikot von Bietigheim war das Spiel in Neckarsulm vorerst ihr letztes, Andersson wird den Klub nach der Ablauf der Saison Richtung Schweden verlassen.