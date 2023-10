Handball-CL: Bietigheim gewinnt auch gegen Sävehof

Anzeige

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der Höhenflug des deutschen Handball-Meisters SG BBM Bietigheim in der Champions League geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Jakob Vestergaard gewann am Sonntag gegen den schwedischen Vertreter IK Sävehof mit 30:21 (16:7) und bleibt in der Tabelle der Gruppe A Zweiter hinter dem gleichfalls verlustpunktfreien Spitzenteam aus Györ.

Die polnische Nationalspielerin Karolina Kudlacz-Gloc war mit sechs Treffern beste Werferin aufseiten der Gastgeber. In der vergangenen Spielzeit war Bietigheim knapp in der Gruppenphase der Champions League gescheitert.