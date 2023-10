Champions League: Erste Niederlage für Kiel

Anzeige

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat in der Champions League die erste Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha unterlag beim Wiedersehen mit dem norwegischen Starspieler Sander Sagosen bei Kolstad Handball mit 30:34 (16:19) und verlor damit die Tabellenführung an Paris St. Germain.

Bester Werfer der Kieler war Rechtsaußen Niclas Ekberg mit zehn Toren, auf der gegnerischen Seite war Sigvaldi Gudjonsson mit ebenfalls zehn Treffern am erfolgreichsten. Rückraumspieler Sagosen, der den THW im Sommer verlassen hatte, erzielte acht Tore.

Kiel ist mit acht Zählern nun punktgleich Zweiter in der Gruppe A hinter PSG. Der französische Meister ist der nächste THW-Gegner in der Königsklasse am 26. Oktober.

Der THW hatte zuvor mit vier Siegen aus vier Spielen eine weiße Weste gewahrt. Nun setzte es den ersten Dämpfer in der Königsklasse für die Norddeutschen, die in der Bundesliga bislang eine durchwachsene Saison erleben. Zuletzt kassierte Kiel eine Niederlage beim SC DHfK Leipzig (34:35) und liegt mit nur vier Siegen aus acht Spielen auf Rang acht.