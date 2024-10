Champions League: Füchse Berlin verlieren auch gegen PSG

Die Füchse Berlin haben in der Champions League die zweite Niederlage in Folge kassiert. Im Heimspiel gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain unterlag das Team von Trainer Jaron Siewert 38:40 (20:20). Damit rangieren die Füchse in Gruppe A nach sechs Spielen mit sechs Punkten auf Rang fünf - zuvor hatte es bei Sporting Lissabon ebenfalls eine Niederlage gesetzt, insgesamt ist es die dritte.