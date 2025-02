Champions League: SC Magdeburg patzt in Norwegen

Der SC Magdeburg hat den vorzeitigen Sprung ins Achtelfinale der Handball-Champions-League verpasst. Das verletzungsgeplagte Team von Trainer Bennet Wiegert verlor am Donnerstagabend beim norwegischen Meister Kolstad Handball 27:31 (14:15). Die Entscheidung fällt nun im letzten Heimspiel der Gruppenphase am kommenden Mittwoch gegen den ungarischen Spitzenklub SC Szeged. Der deutsche Meister ist vor dem letzten Spieltag Fünfter, die besten sechs Teams jeder Staffel bleiben im Wettbewerb.

Magdeburg, das unter anderem ohne den angeschlagenen Starspieler Gisli Kristjansson auskommen musste, hatte in Trondheim von Beginn an Mühe und leistete sich zu viele technische Fehler. In der ersten Halbzeit hielt der SCM zunächst den Kontakt zu den Norwegern, die nach der Pause angeführt vom stark aufgelegten Schweden Simon Jeppsson (11 Tore) aber davonzogen. Magdeburg hatte in Matthias Musche (9) seinen besten Werfer.

Am Donnerstagabend kämpfen die Füchse Berlin gegen den nordmazedonischen Klub RK Eurofarm Pelister um die Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Die Zwischenrunde ist den Berlinern bereits sicher.