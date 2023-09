Handball: Nächster Sieg für Kiel

Anzeige

Mit einem Sieg beim Heimauftakt hat der THW Kiel in der Champions League seine weiße Weste gewahrt. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Donnerstagabend auch gegen den ungarischen Vizemeister Pick Szeged mit 35:32 (16:15) und steht damit bei zwei Erfolgen aus zwei Spielen. Das gilt in der Gruppe A sonst nur noch für Paris St. Germain und den dänischen Topklub Aalborg Handbold.

Die zwei jeweils besten Teams der Achter-Gruppen A und B stehen am Ende der Vorrunde direkt im Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs nehmen den Umweg über die Play-offs. In Gruppe B ist Titelverteidiger SC Magdeburg am späteren Donnerstagabend (20.45 Uhr/DAZN) beim FC Barcelona im Einsatz.

Zum Gruppen-Auftakt hatte Kiel beim kroatischen Meister RK PPD Zagreb völlig ungefährdet gewonnen (30:23), gegen Szeged stand das Team nun schon vor einer schwierigeren Aufgabe. Der THW überzeugte zwar von Beginn an spielerisch, die Chancenauswertung war vor allem in der ersten Hälfte aber nicht optimal.

Nach der Pause setzten sich die Kieler dann ein wenig ab, Rechtsaußen Niclas Ekberg (7 Tore) und Rückraumspieler Harald Reinkind (6) waren beste Werfer des Bundesligisten. Kreisläufer und Abwehrchef Hendrik Pekeler gab beim THW indes sein Comeback und steuerte drei Treffer bei. Der 32-Jährige hatte sich im Juni einer Operation an der Ferse unterziehen müssen.