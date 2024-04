Magdeburg in Champions League gegen Wolff und Kielce

Anzeige

Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Viertelfinale der Handball-Champions-League auf Nationaltorwart Andreas Wolff und Vorjahresfinalist KS Kielce. Das polnische Spitzenteam machte die Neuauflage des Endspiels von 2023 in den Play-offs gegen den dänischen Vertreter GOG Handbold durch ein 33:28 (16:12) perfekt. Schon das Hinspiel in Gudme hatten Wolff und Co. mit 33:25 für sich entschieden.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel muss noch bis zum späteren Mittwochabend auf seinen Viertelfinalkontrahenten warten. Die Zebras treffen auf den Sieger des zweiten Play-off-Duells zwischen der französischen Spitzenmannschaft Montpellier HB und dem kroatischen Topklub RK Zagreb. Im Hinspiel auf dem Balken hatten sich die beiden Teams 27:27 getrennt.

Die Paarungen der beiden Viertelfinalbegegnungen ohne Bundesliga-Klubs stehen erst am Donnerstagabend fest. Magdeburg und Kiel hatten sich direkt für das Viertelfinale qualifiziert.