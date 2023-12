DHB-Pokal: Magdeburg bei Kristjansson-Comeback locker weiter

Anzeige

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ist beim vielumjubelten Comeback von Spielmacher Gisli Kristjansson mühelos ins Viertelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Der Champions-League-Sieger gewann am Mittwoch gegen Ligakonkurrent und Kiel-Bezwinger HSG Wetzlar mit 39:31 (21:15), Kristjansson steuerte einen Treffer bei. Auch Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen setzte sich ohne Probleme mit 33:24 (18:13) beim Zweitligisten TuSEM Essen durch. Die SG Flensburg-Handewitt schlug den Bergischen HC mit 37:29 (18:15).

Schon vor der Partie brandete großer Jubel unter den 5429 Zuschauern in der GETEC-Arena auf, als die Magdeburger die Vertragsverlängerung mit Kreisläufer Oscar Bergendahl bis 2026 verkündeten. Dann machte der SCM kurzen Prozess. Wetzlar, das in Runde drei sensationell Rekordsieger THW Kiel in fremder Halle ausgeschaltet hatte, blieb chancenlos. Bester Werfer des SCM war der Isländer Omar Ingi Magnusson mit zehn Treffern.

Den größten Applaus erhielt aber sein Landsmann Kristjansson, der in der 13. Minute eingewechselt wurde. Zwei Minuten vor Schluss erzielte er seinen ersten Treffer im SCM-Trikot seit einem halben Jahr. Kristjansson hatte sich im Halbfinale der Champions League schwer an der Schulter verletzt. Mit Schmerzmitteln führte er die Magdeburger aber trotzdem zum zweiten Triumph in der Königsklasse nach 2002.

Beim Sieg der Löwen stachen Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Lion Zacharias mit jeweils sechs Treffern heraus. Im vergangenen April hatten die Mannheimer ein denkwürdiges Pokalfinale gegen Magdeburg im Siebenmeterwerfen gewonnen. Der viermalige Pokalsieger Flensburg gestaltete das Ergebnis gegen den BHC erst in der Schlussphase deutlich. Johan Hansen und Emil Jakobsen waren mit je sechs Toren maßgeblich am Weiterkommen beteiligt.

Der VfL Gummersbach gewann derweil mit 33:28 (18:13) gegen FA Göppingen. Im Duell zweier Zweitligisten setzte sich der TuS N-Lübbecke beim VfL Eintracht Hagen mit 36:28 (19:12) durch.

Schon am Dienstag waren die MT Melsungen, die Füchse Berlin und der HSV Hamburg in die Runde der letzten Acht eingezogen. Die Auslosung der nächsten Runde findet am Donnerstag statt. Die Viertelfinals werden am 3./4. Februar ausgespielt. Das Final Four steigt am 13./14. April in der Kölner Lanxess Arena.