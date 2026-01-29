HANDBALL-EM 2026 IM LIVESTREAM AUF JOYN
Deutschland - Kroatien heute zu ungewohnter Uhrzeit: Handball-EM hier live im Joyn-Stream
- Aktualisiert: 30.01.2026
- 16:52 Uhr
Deutschland trifft im Halbfinale der Handball-EM 2026 auf Kroatien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Halbfinale geschafft und kämpft nun gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.
- Halbfinale der Handball-EM: Deutschland vs. Kroatien heute ab 17:45 Uhr HIER im kostenlosen Livestream
Nach dem guten Auftritt gegen Frankreich (38:34) dürfen sich die DHB-Jungs durchaus Erfolgschancen gegen die Kroaten ausrechnen. Dabei dürften vor allem die beiden Testspiel-Siege vor dem Turnier für Optimismus sorgen.
Besonders pikant: Das Team von Alfred Gislason trifft auf einen alten Bekannten. Seit 2024 wird die kroatische Nationalmannschaft von Dagur Sigurdsson trainiert. Der Isländer, von 2014 bis 2017 Bundestrainer, gewann mit Deutschland 2016 die Europameisterschaft und holte bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze.
So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Wann findet das Halbfinale bei der Handball-EM statt?
- Spiel: Deutschland vs. Kroatien
- Wettbewerb: Handball-EM; Halbfinale
- Datum: 30. Januar 2026
- Uhrzeit: 17:45 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Wird das Spiel zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Kroatien läuft live und in voller Länge in der ARD. Die Übertragung startet um 17:15 Uhr, der Anwurf erfolgt 30 Minuten später.
Wer überträgt Deutschland - Kroatien im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Kroatien gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Gibt es einen Liveticker für das Halbfinale?
Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Kroatien gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Kroatien
- Datum und Uhrzeit: 30. Januar 2026; 17:45 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn, Dyn, ARD-Mediathek
- Liveticker: ran.de