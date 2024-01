Häfner-Rückkehr gegen Schweden fraglich - Hanne krank

Anzeige

Die Rückkehr von Linkshänder Kai Häfner im Spiel der deutschen Handballer um EM-Bronze gegen Schweden ist weiterhin unklar. "Ich weiß immer noch nicht, ob Häfner zurückkommt oder nicht", sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin am Samstag in Köln. Auch der Einsatz von Rückraumspieler Martin Hanne für den deutschen EM-Abschluss am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Dyn) ist fraglich.

"Er war schon gestern krank, aber ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer geworden", berichtete der DHB-Coach. Bei Rechtsaußen Timo Kastening, der wie Häfner das Halbfinale gegen Dänemark (26:29) verpasst hatte, sehe es dagegen "ein bisschen besser" aus. Auch dem ebenfalls angeschlagenen Linksaußen Lukas Mertens gehe es "ganz gut".

Häfner hatte für das Dänemark-Spiel nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) "kurzfristig nicht zur Verfügung" gestanden, der Rückraumspieler sei "aus privaten Gründen aus dem Teamquartier" abgereist. Der 34-Jährige hatte bereits in der Vorrunde ein Spiel verpasst, nachdem er zum zweiten Mal Vater geworden war.

Sollte Häfner weiter ausfallen, stünde U21-Weltmeister Renars Uscins als Ersatz bereit. Gegen die Dänen machte der 21-Jährige eine starke Partie, erzielte fünf Treffer - und erhielt ein Sonderlob von seinem Coach. "Renars hat eine super starke erste Halbzeit gespielt. Er hat Mut gehabt und seine Qualität gezeigt. Es war ein sehr starkes Spiel von ihm", sagte Gislason.