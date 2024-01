Handball-EM: Deutschland vs. Island heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Linksaußen: Lukas Mertens

Gute Rückwärtsbewegungen bei Ballverlusten, kann so den ein oder anderen schnellen Gegenstoß verhindern. Klaut sogar zwei Bälle. Offensiv mal auf Außen geparkt, mal zieht er ins Zentrum an den Kreis. Vollstreckt in der ersten Halbzeit einen Konter stark, veredelt ein Zirkusanspiel von Kastening hinterm Rücken. Steht am Ende bei 3/4. Der einzige Fehlwurf war kostspielig in der Schlussphase. ran-Note: 2 © IMAGO/camera4+