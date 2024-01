Handball-EM: DHB-Jungs relaxen nach EM-Rausch mit Mario Kart und Prinz Harry

Anzeige

Deutschlands Handballer bestiegen mit einem Lächeln den Zug nach Berlin. Der EM-Traumstart vor der Weltrekord-Kulisse soll das Team beflügeln.

Juri Knorr und Martin Hanne zockten eine Runde Mario Kart, Andreas Wolff und Julian Köster lauschten den Anekdoten von Co-Trainer Erik Wudtke, Philipp Weber schmökerte entspannt in der Biografie von Prinz Harry. Auf der knapp fünfstündigen Zugfahrt nach Berlin schalteten Deutschlands Handballer in den Ruhemodus - der "Cool Down" nach dem heißen EM-Auftakt vor der Weltrekord-Kulisse kam dem DHB-Team gerade recht.

"Die Spieler sollen die Füße hochlegen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Donnerstagmorgen dem "SID" vor der Abfahrt am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Während Bundestrainer Alfred Gislason sich nach einer kurzen Nacht ins Videostudium des kommenden Gegners Nordmazedonien stürzte, tankten seine Spieler in der ersten Klasse des ICE 545 neue Energie für die bevorstehende Medaillen-Jagd.

Der Traumstart vor 53.586 Zuschauern gegen die Schweiz (27:14) dürfte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf ihrem weiteren Turnierweg beflügeln. "Das war das Krankeste, was ich erlebt habe", sagte Rune Dahmke nach dem Gala-Auftritt. Und Gislason schwärmte: "Das war eine phänomenale Werbung für unseren Sport. Ich bin extrem stolz, dabei gewesen zu sein."

Nie zuvor sahen so viele Menschen wie am Mittwochabend ein Handballspiel unterm Hallendach, die Spieler waren überwältigt. "Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so berühren würde. Aber es war unbeschreiblich", sagte der bärenstarke Torhüter Wolff nach dem beispiellosen Spektakel in der Düsseldorfer Fußball-Arena.