Handball-EM: Frankreich vor Halbfinaleinzug - Island raus

Olympiasieger Frankreich steuert bei der Handball-EM weiter unbeirrt auf das Halbfinale zu. Der Rekordweltmeister besiegte Island am Samstag souverän 39:32 (17:14) und warf die Nordeuropäer damit aus dem Rennen um die Medaillenspiele. Während die Franzosen die deutsche Hauptrundengruppe I mit 6:0 Punkten anführen, bleibt Island punktlos am Tabellenende.

Beste französische Werfer in der Lanxess Arena in Köln waren Melvyn Richardson und Ludovic Fabregas mit je sechs Toren. EM-Rekordschütze Nikola Karabatic erzielte drei Treffer. Für die enttäuschenden Isländer, die vor dem Turnier hoch gehandelt worden waren, trafen der Gummersbacher Ellidi Vidarsson, der Leipziger Viggo Kristjansson und Odinn Thor Rikhardsson je sechs Mal.

Frankreich, das gegen Island von der ersten Minute an in Führung lag, kann mit einem weiteren Sieg am Montag (18.00 Uhr) gegen Österreich schon das Halbfinal-Ticket buchen. Für Island geht es in den verbleibenden zwei Hauptrundenspielen um Schadensbegrenzung.