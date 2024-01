Handball-EM: HSV-Star Baijens führt Oranje zu Auftaktsieg

Anzeige

Angeführt von Bundesliga-Star Dani Baijens sind die Niederlande bei der Handball-EM in Deutschland erfolgreich in die Vorrunde gestartet. Oranje um den Profi des HSV Hamburg gewann in Mannheim sein Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Georgien 34:29 (19:12).

Wie die Niederländer starteten auch der frühere EM-Zweite Slowenien in der Grupe D sowie Portugal in der Gruppe F mit Favoritensiegen in das Turnier. Die Slowenen setzten sich in Berlin unter der Leitung des deutschen Schiedsrichter-Gespanns Robert Schulze und Tobias Tönnies gegen die Färöer unerwartet mühevoll mit 32:29 (13:13) durch, während Portugal sich in München gegen Griechenland mit 31:24 (18:14) behauptete.

Die Niederlande, die bei der vergangenen EM vor zwei Jahren die Hauptrunde erreicht hatten, übernahmen gegen Georgien vom Anwurf weg das Kommando auf dem Parkett. Baijens war sechsmal erfolgreich und avancierte damit zusammen mit seinem Teamkollegen Rutger ten Velde zum erfolgreichsten Werfer der Niederländer.