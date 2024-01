Handball-EM: Kroatien verspielt letzte Halbfinal-Chance

Anzeige

Kroatiens Handballer haben bei der EM in Deutschland keine Chance mehr auf das Erreichen des Halbfinals. Der letzte deutsche Hauptrundengegner unterlag am Montag dem bereits ausgeschiedenen Island 30:35 (18:16), damit geht es für die Kroaten in der abschließenden Partie gegen das deutsche Team am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Dyn) sportlich um nichts mehr.

Auch Rückkehrer Domagoj Duvnjak, der vier Treffer erzielte, konnte die dritte Niederlage des zweimaligen Olympiasiegers nicht verhindern. Der Rückraumspieler des THW Kiel hatte die vergangenen zwei Partien krankheitsbedingt verpasst. Bester Werfer der Partie war der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Bjarki Mar Elisson (8 Tore), für Kroatien traf Marin Jelinic (6) am häufigsten.

"Es hat gar nichts geklappt. Das darf nicht passieren", sagte Duvnjak. Die Kroaten, die zum Turnierstart noch mit einem Kantersieg gegen Spanien aufhorchen ließen, stehen nun mit leeren Händen da. "Wir sind vielleicht ein bisschen geflogen", so Duvnjak, "nun sind wir sehr enttäuscht. Vor allem über die zweite Halbzeit. Wir werden gegen Deutschland alles geben." Sich für die Partie am Mittwoch zu motivieren, werde "sehr" schwer: "Ich hatte gehofft, dass es für uns ums Halbfinale geht, aber wir sind weit, weit weg."

Kroatien hatte die Partie im ersten Abschnitt weitgehend bestimmt und sich beim 9:5 (9.) zwischenzeitlich einen Vier-Tore-Vorsprung erspielt. Die Isländer, die durch den Sieg ihre Chance auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier wahrten, kämpften sich aber zurück und drehten die Partie durch einen 6:0-Lauf in der entscheidenden Phase. Vom 31:25 (55.) erholten sich die Kroaten nicht mehr.