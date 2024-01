Handball-EM: Niederlande holen ersten Hauptrunden-Punkt

Anzeige

Die niederländische Handball-Nationalmannschaft hat bei der EM in Deutschland ihren ersten Punkt in der Hauptrunde geholt. Oranje rang den favorisierten Portugiesen beim 33:33 (17:15) einen Zähler ab. Beide Teams hatten allerdings schon vor der Partie in Hamburg keine Chance mehr auf das Weiterkommen in Gruppe 2.

Dort sind die Niederlande (ein Punkt) weiter Schlusslicht hinter Norwegen (zwei), das am Abend (20.30 Uhr) auf Schweden (sechs) trifft. Portugal (fünf) rückte zumindest vorübergehend vorbei an Slowenien (vier), das es am Dienstag (18.00 Uhr) mit Tabellenführer Dänemark (acht) zu tun bekommt. Dänemark und Schweden sind bereits fürs Halbfinale qualifiziert.

Beste Werfer für Portugal waren Martim Costa und Luis Frade mit je acht Treffern. Für die Niederlande traf Rutger ten Velde vom deutschen Zweitligisten TuS N-Lübbecke jeden seiner sieben Versuche.