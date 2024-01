Handball-EM: Schweden fast im Halbfinale

Anzeige

Handball-Europameister Schweden ist dem erneuten Einzug ins EM-Halbfinale ganz nahe. Der Titelverteidiger bezwang Portugal in Gruppe II der Hauptrunde am Sonntag in Hamburg mit 40:33 (19:15) und könnte seinen Platz unter den letzten Vier noch am Abend sicher haben, sofern Norwegen nicht gegen den Topfavoriten Dänemark gewinnt.

Überragender Spieler der Schweden war Lucas Pellas von Montpellier HB, dessen insgesamt zehn Tore die Portugiesen immer wieder beruhigend auf Distanz hielten. Der Sieg war dadurch nie gefährdet. Martim Costa (Sporting Lissabon) hielt mit acht Toren dagegen.

Portugal ist dennoch wie Slowenien gescheitert. Den Slowenen half auch das 37:34 (19:13) gegen die weiterhin punktlosen Niederlande am Sonntagnachmittag nichts mehr. Zur Halbzeitpause schien der Favorit gegen defensiv schwache Niederländer schon entscheidend davongezogen zu sein, aber der herausragend treffsichere Lemgoer Bundesliga-Profi Niels Versteijnen (15 Tore) gab nicht auf. Slowenien war da deutlich breiter aufgestellt, hatte am Ende drei Werfer mit jeweils sechs Toren.