Handball-EM 2024 - Drama um Legende Andy Schmid: "Es gibt keinen Handball-Gott"

Späth entscheidet Final Four und hält den Löwen den Pokalsieg fest

Den DHB-Pokal hielt er im Endspiel des Final Four gegen den SC Magdeburg mit drei gehaltenen Elfmetern und zahlreichen starken Paraden fest. Insgesamt steht er in der HBL bei 30,47 Prozent gehaltener Bälle. Obwohl alle in Späth eines der größten Torhüter-Talente Europas und einen kommenden Weltklasse-Keeper sehen, sorgte seine EM-Nominierung für reichlich Ärger. © IMAGO/Eibner