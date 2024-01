Anzeige

EM-Sensation knapp verpasst, aber viele Herzen gewonnen: Die Färöer-Inseln lösen in Berlin einen riesigen Handball-Hype aus – und das als Turnierneuling.

von der Handball-EM berichtet Jonas Rütten

"Das ist unglaublich. Normalerweise spielen wir vor 1500 Zuschauern. Das hat sich jetzt einfach verdreifacht."

Hákun West av Teigum ist von den Füchsen Berlin eigentlich große und lautstarke Kulissen aus der Handball-Bundesliga gewöhnt. Doch sowas, wie am Donnerstagabend hat er zumindest mit der Nationalmannschaft der Färöer noch nicht erlebt.

Trotz der am Ende knappen 29:32-Niederlage gegen Slowenien feierte der mitgereiste Anhang seine Helden auch noch nach Spielende minutenlang lautstark. Mehr als 5000 Färinger waren in Berlin, um beim historischen EM-Debüt ihres Landes dabei zu sein, insgesamt werden zu den weiteren Spielen circa 6500 erwartet.

Gemessen an der Gesamteinwohnerzahl der Inselgruppe (circa 54.000), befinden sich also zwölf Prozent der Färinger aktuell in Berlin. Das wäre in etwa so, wie wenn knapp zehn Millionen Deutsche plötzlich für ein großes Sportereignis nach Glasgow reisen würden. Glasgow ist von Berlin in etwa so weit weg wie die Färinger Hauptstadt Tórshavn von der Mercedes-Benz-Arena.

"Das war erstaunlich und beeindruckend. Das war unglaublich, wir hatten Gänsehaut", sagte bei "Sport1" auch Teis Horn Rasmussen, der drei Tore für die Färöer erzielte.