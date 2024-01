Die Handball-EM 2024 ist in vollem Gange. Die Vorrunden-Partien wurde bereits absolviert, am 16. Januar standen die abschließenden Begegnungen der ersten Turnierphase an.

Selbst bei einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage gegen die in der zweiten Turnierphase noch sieglosen Kroaten am Mittwoch (20.30 Uhr) ist der Traum vom Wintermärchen nicht zwangsläufig vorbei.

Handball-EM 2024: Hauptrunde steht an - wie ist der Modus?

Nach der Vorrunde sind zwölf von insgesamt 24 Teilnehmer eliminiert. Die verbliebenen Nationen treten nun in der Hauptrunde in zwei Sechsergruppen gegeneinander an.

Die Sechsergruppen werden gebildet aus den beiden Bestplatzierten der Vorrunden-Gruppen. In Hauptrunden-Gruppe I treten die Teams aus den Vorrunden-Staffeln A, B und C an, in Hauptrunden-Gruppe II stehen sich die Mannschaften aus den Staffeln D, E und F gegenüber.