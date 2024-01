Handball-EM 2024 heute live im Free-TV und im Livestream - Übertragung, Halbfinals, Spielplan

Erstmals in der Historie wird die Europameisterschaft der Männer in der Bundesrepublik ausgetragen.

Insgesamt wird in sechs deutschen Städten gespielt . Die Vorrunden-Partien finden in Düsseldorf, Berlin, Mannheim und München statt. Die Zwischenrunden steigen in Hamburg und Köln, im Rheinland werden schließlich auch die Finalspiele ausgetragen. Nachfolgend die Arenen, ihre Kapazität und die angesetzten Partien in der Übersicht:

Handball-EM 2024: In welchem Modus wird gespielt?

Zunächst bestreiten alle Nationen drei Gruppenspiele, die zwei bestplatzierten Teams ziehen in die Zwischenrunde ein. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen.

In der Hauptrunde werden die beiden Teams einer Gruppe mit den zwei Bestplatzierten aus zwei anderen Gruppen in eine Staffel einsortiert. Dort stehen dann vier weitere Partien an. Das Ergebnis gegen das Team, gegen das man bereits in der Vorrunde spielte, wird mit in die Zwischenrunde übernommen.

Im Anschluss qualifizieren sich jeweils die zwei besten Teams der Hauptrunden-Gruppen für das Halbfinale. Der Gruppenerste aus Staffel I trifft dann auf den Zweitplatzierten aus Staffel II und umgekehrt. Die Gruppendritten stehen sich zudem noch im Spiel um Platz 5 gegenüber.