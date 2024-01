Acht Jahre ist es her, als sich eine junge deutsche Nationalmannschaft zu Handball-Königen Europas krönte. Damals hatte kaum jemand die DHB-Auswahl auf dem Zettel. So war das auch 2007 bei der Heim-WM, wie sich Florian Kehrmann erinnert.

ran: Sie kennen das Gefühl, ein mit Euphorie erwartetes Heim-Turnier zu spielen. Was geht den Spielern vor einem solchen Spiel mit so einer Kulisse durch den Kopf?

Kehrmann: Ich bin Düsseldorf live im Stadion. Das wollte ich mir als gebürtiger Neusser (circa zehn Kilometer von Düsseldorf entfernt, Anm. d. Red.) nicht entgehen lassen, zumal wir mit dem TBV Lemgo Lippe auch erst am 11. Januar in die Vorbereitung starten.

Florian Kehrmann (lacht): Dafür bin ich schon zu lange raus und zu lange im Trainergeschäft. Ich hatte meine Zeit mit der WM 2007. Das sind tolle Erinnerungen, die jetzt immer wieder hochkommen. Das, was in den kommenden Wochen passiert, werde ich aber natürlich mit sehr viel Freude und Spannung verfolgen.

Kehrmann: Die sind für mich alle machbar, wenn man bedenkt, dass in der anderen Gruppe parallel mit Schweden, Norwegen und Dänemark drei der vier Top-Favoriten aufeinandertreffen. Der Modus mit Vorrunde, Zwischenrunde und Halbfinale kommt uns als Heim-Mannschaft entgegen. So kannst du immer weiter eine Euphorie aufbauen und hast dann am Ende der Zwischenrunde hoffentlich ein Entscheidungsspiel mit Viertelfinalcharakter gegen Spanien oder Kroatien. Die Chance aufs Halbfinale ist für mich daher absolut realistisch.

Kehrmann: Die ganzen Begleitumstände – und damit meine ich nicht nur den Heim-Vorteil. Auch die Vorrundengruppe und der Turniermodus sprechen für Deutschland. Wenn sie gut reinkommen gegen die Schweiz, werden sie das Auftaktspiel gewinnen und danach auch Nordmazedonien schlagen. Dann geht es gegen Frankreich, aber gegen diese Top-Nationen zu spielen, ist in der Vorrunde einfacher als in einem Entscheidungsspiel.

Prognose: Dänemark holt mindestens Silber In der Vorrunde könnte nur Überraschungsteam Portugal ein kleiner Stolperstein sein, in der Zwischenrunde werden wahrscheinlich Schweden und Norwegen kommen. Gegen Norwegen verspielte der Top-Favorit zuletzt im EM-Test immerhin eine große Führung. Dennoch: Dänemark wird ins Finale kommen und nach dem ersten EM-Titel seit 2012 greifen.

PLATZ 1: DÄNEMARK Geht es nach dem Abschneiden bei Weltmeisterschaften, ist die EM eigentlich schon entschieden. Dänemark gewann zuletzt drei WM-Titel in Folge, die goldene Generation um Ex-Welthandballer Mikkel Hansen und den wohl immer noch besten Keeper der Welt Niklas Landin hat in den vergangenen Jahren eindrucksvoll geliefert.

PLATZ 2: Frankreich 2024 ist das wichtigste Jahr in der jüngeren Geschichte der Handball-Weltmacht: Erst die EM im Winter, dann das olympische Turnier im Sommer. Und: Frankreich hat (mal wieder) einen absoluten Top-Kader, in dem die Mischung aus jung und alt perfekt ist.

Prognose: Der Titelverteidiger kommt ins Halbfinale In einer Gruppe mit Bosnien-Herzegowina, Georgien und der Niederlande ist der Titelverteidiger klarer Favorit. In der Zwischenrunde werden allerdings die Schwergewichte Dänemark und Norwegen aller Voraussicht nach warten. Harte, aber für Schweden nicht unmögliche Aufgaben. Prognose: Für die Schweden geht’s mindestens ins Halbfinale.

Prognose: Spanien ist (mal wieder) Mitfavorit Wer Spanien im Kampf um die Medaillen bei einer Handball-Europameisterschaft nicht auf der Rechnung hat, hat in den vergangenen Jahren geschlafen. Immer dann, wenn es drauf ankam, waren die Spanier bei einer EM da. Wieso also auch nicht in diesem Jahr?

ran: Es gab in den vergangenen Jahren einen großen Umbruch in der Nationalmannschaft. Mit Uwe Gensheimer, Patrick Wienczek, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sind prägende Gesichter nicht mehr da. Paul Drux und Fabian Wiede fehlen verletzt, dazu kommt noch der tragische Ausfall von Patrick Groetzki. Dafür sind mit David Späth, Renars Uscins, Nils Lichtlein und Justus Fischer vier U21-Weltmeister aus dem vergangenen Jahr dabei. Wie sehen Sie die Kaderzusammenstellung von Bundestrainer Alfred Gislason?

Kehrmann: Dieser große Umbruch war nötig und für ein erfolgreiches Turnier ist ein gesunder Mix aus erfahren und jung und unbekümmert immens wichtig. Das hat uns schon die Vergangenheit gelehrt. Bei der EM 2004 ist mit Stefan Kretzschmar ein Schlüsselspieler ausgefallen und wir sind trotzdem Europameister geworden. 2016 war es Uwe Gensheimer, der gefehlt hat, und die Mannschaft wurde Europameister, womit keiner gerechnet hat. Manchmal ist es also gar nicht so schlecht, wenn es, gewollt oder ungewollt, bei so einem Turnier Entwicklungen gibt, die jungen Spielern die Möglichkeit geben, in größere Rollen hineinzuwachsen.

ran: Ist Martin Hanne vielleicht so ein Spieler im aktuellen EM-Kader, der von diesen Entwicklungen profitieren kann? Sein märchenhaftes DHB-Debüt im vorletzten Testspiel gegen Portugal erregte viel Aufmerksamkeit.

Kehrmann: Martin ist ein richtig guter Junge, aber man sollte ihm jetzt bitte nicht zu viel Druck aufbauen und ihn als Hoffnungsträger der EM hochspielen. Das wäre falsch. Er hatte in den vergangenen Jahren viele Verletzungsprobleme und hat sich trotzdem enorm entwickelt. Er kann als Joker in entscheidenden Spielen mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins ein wichtiger Faktor sein, aber die große Last, Spiele zu gewinnen und eine Euphorie zu entfachen, muss auf den Schultern der erfahreneren Spieler wie Juri Knorr, Julian Köster, Andreas Wolff, Kai Häfner oder Kapitän Johannes Golla liegen.